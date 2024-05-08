Мхитарян поделился мнением о чемпионате Саудовской Аравии

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян поделился мнением о возможном продолжении карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

«Они хотят усилить свой чемпионат и развивать футбол, поэтому зовут на большие деньги звездных игроков», — цитирует Мхитаряна «Sputnik Армения».

Он отметил, что негативно относится к тому, что привлекают деньгами, так как для него это не главное.

«Уровень европейского футбола — это совершенно другое», — добавил футболист.

В нынешнем сезоне Мхитарян провел 45 матчей за «Интер», забив 2 гола и сделав 11 голевых передач.