Митрович: «Аль-Хиляль» похож на мадридский «Реал». Рад, что перешел в топ-клуб»

Нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович высказался о своем переходе в клуб из Саудовской Аравии.

«У меня нет ностальгии по Англии, я играл там много лет. Я рад, что наконец перешел в топ-клуб. «Аль-Хиляль» немного похож на «Реал Мадрид». Я очень счастлив здесь и хочу завоевывать титулы», — приводит слова Митровича Gazzetta dello Sport.

29-летний форвард перешел в «Аль-Хиляль» из «Фулхэма» в летнее трансферное окно. Он провел за новую команду 4 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Ранее Митрович играл за «Ньюкасл», «Андерлехт», «Партизан» и «Телеоптик».