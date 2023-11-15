Многодетная мать, которая работала на вилле Неймара, требует взыскать с него 368 тысяч евро

Женщина, работавшая на вилле форварда «Аль-Хиляля» Неймара в Париже, требует возбудить уголовное дело против футболиста, сообщает RMC Sport.

По информации источника, женщина, которая является многодетной матерью, утверждает, что бразилец более полутора лет заставлял ее работать семь дней в неделю без выходных. При этом она не получала никаких сверхурочных за свою работу и трудилась без документов.

Сообщается, что девушка хочет взыскать с Неймара 368 тысяч евро.

18 октября Неймар получил серьезную травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Его восстановление займет более шести месяцев.