Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 21:03

Многодетная мать, которая работала на вилле Неймара, требует взыскать с него 368 тысяч евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Женщина, работавшая на вилле форварда «Аль-Хиляля» Неймара в Париже, требует возбудить уголовное дело против футболиста, сообщает RMC Sport.

По информации источника, женщина, которая является многодетной матерью, утверждает, что бразилец более полутора лет заставлял ее работать семь дней в неделю без выходных. При этом она не получала никаких сверхурочных за свою работу и трудилась без документов.

Сообщается, что девушка хочет взыскать с Неймара 368 тысяч евро.

18 октября Неймар получил серьезную травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Его восстановление займет более шести месяцев.

Неймар Сантос
Футбол
2
Обсудить
Читайте также
Издевался над инвалидом, а теперь едет в КХЛ. Американскому игроку закрыли путь в хоккей на родине
Тарасов пригласил экс-супругу Бузову в гости к своей семье
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Гальярдо подпишет с «Аль-Иттихадом» контракт до лета 2025 года с опцией продления еще на 2 года