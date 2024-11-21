Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 20:20

Моуринью убеждает Роналду присоединиться к «Фенербахче»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью лично связывался с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду, чтобы убедить его перейти в стамбульский клуб, сообщает Fotomac.

По информации источника, тренер позвонил 39-летнему футболисту и задал ему вопрос о том, счастлив ли он в «Аль-Насре». Также Моуринью дал понять нападающему, что хотел бы видеть его в своей команде.

Отмечается, что спортивный директор «Фенербахче» Мариу Бранку начал переговоры с «Аль-Насром» по возможному трансферу Роналду.

Нападающий выступает за клуб из Саудовской Аравии с января 2023 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025-го.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Губернатор Севастополя сообщил о сбитой ракете «Нептун» ВСУ
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Игрок сборной Грузии по водному поло Битадзе временно отстранен из-за допинга
Задержан еще один фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной
«Спартак» распродает футболистов, «Зенит» возвращает россиянина. Главные трансферные слухи в РПЛ
Сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем
Материалы сюжета Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
Роналду — о миллиарде подписчиков в соцсетях: «Я в курсе страсти людей ко мне и к футболу»
Роналду — о новом госте на своем YouTube-канале: «Мы собираемся взорвать интернет»
Роналду претендует на награду лучшему игроку Ближнего Востока от Globe Soccer Awards
Месси, Роналду, Мбаппе и Ямаль номинированы на звание лучшего игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards
Фернандеш: «Есть много вещей, которых вы не знаете о Роналду»
Роналду ответил на вопрос о планах забить 1000 голов за карьеру
Сегодня
Вчера
Неделя