На Роналду подали новый иск по делу о сексуальном насилии

На форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду подали новый судебный иск по делу о сексуальном насилии, сообщает Sky Sports.

В сентябре 2018 года модель Кэтрин Майорга подала к португальцу иск об изнасиловании в одной из гостиниц в июне 2009 года. Она утверждала, что получила от Роналду 375 тысяч долларов за молчание. Модель хотела взыскать с футболиста 56,5 миллиона фунтов стерлингов. Тогда иск гражданки США был отклонен.

В октябре 2020 года Майорга предприняла новую попытку судебных разбирательств с футболистом. Модель рассчитывала доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении, которое было заключено в 2010 году.

Отмечается, что сейчас юристы Майорги намерены просить окружной апелляционный суд США отменить решение о прекращении дела и возобновить иск.