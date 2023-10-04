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Саудовская Аравия

Сегодня, 11:24

На Роналду подали новый иск по делу о сексуальном насилии

Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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На форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду подали новый судебный иск по делу о сексуальном насилии, сообщает Sky Sports.

В сентябре 2018 года модель Кэтрин Майорга подала к португальцу иск об изнасиловании в одной из гостиниц в июне 2009 года. Она утверждала, что получила от Роналду 375 тысяч долларов за молчание. Модель хотела взыскать с футболиста 56,5 миллиона фунтов стерлингов. Тогда иск гражданки США был отклонен.

В октябре 2020 года Майорга предприняла новую попытку судебных разбирательств с футболистом. Модель рассчитывала доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении, которое было заключено в 2010 году.

Отмечается, что сейчас юристы Майорги намерены просить окружной апелляционный суд США отменить решение о прекращении дела и возобновить иск.

Криштиану Роналду
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