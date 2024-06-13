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Саудовская Аравия

Сегодня, 22:35

Начо продолжит карьеру в Саудовской Аравии с зарплатой в 20 миллионов евро в год

Начо Фернандес.
Фото Reuters
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Капитан «Реала» Начо Фернандес в летнее трансферное окно продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде», сообщает Marca.

По данным источника, 34-летний футболист подпишет с клубом двухлетний контракт с зарплатой в 20 миллионов евро в год.

В составе саудовской команды выступает бывший форвард «Реала» Карим Бензема и экс-полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.

Начо является воспитанником «Реала». За первую команду «сливочных» футболист выступает с 2012 года. За это время защитник сыграл в 364 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал десять результативных передач.

Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Реал
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