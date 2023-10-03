Дебютный гол Неймара помог «Аль-Хилялю» разгромить иранский «Нассаджи» в Азиатской Лиге чемпионов

«Аль-Хиляль» на выезде разгромил иранский «Нассаджи» во 2-м туре Азиатской Лиги чемпионов — 3:0.

Счет на 18-й минуте открыл форвард гостей Александр Митрович. На 38-й минуте произошло удаление в составе обеих команд — поле покинули Амир Мохаммад Хушманд («Нассаджи») и Салман Аль-Фараж («Аль-Хиляль»).

На 58-й минуте преимущество своей команды удвоил Неймар. Гол стал для бразильца дебютным за «Аль-Хиляль». Окончательный счет на 90+3-й минуте установил Салех Аль-Шехри.

«Аль-Хиляль» с 4 очками лидирует в группе D после двух туров, опережая «Навбахор» из Узбекистана по дополнительным показателям. «Навбахор» с 3 очками идет третьим.