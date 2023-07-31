Названа сумма, которую Мане будет зарабатывать в «Аль-Насре»

Нападающий «Баварии» Садио Мане будет получать в «Аль-Насре» более 40 миллионов евро в год, сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, эта сумма в два раза превышает зарплату, которую он получал в «Баварии». 40 миллионов Мане будет иметь после уплаты налогов, тогда как в немецком клубе он получал 25 миллионов до уплаты налогов.

В летнее трансферное окно в «Аль-Наср» перешли Марсело Брозович, Алекс Теллес и Секо Фофана. За клуб также выступает португалец Криштиану Роналду.

Ранее Мане не включили в заявку на товарищеский матч против «Кавасаки» из-за предстоящей смены клуба.

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом прошлого года. Он провел за мюнхенцев 38 матчей, забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач.

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