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Саудовская Аравия

Сегодня, 08:14

Невеста Роналду опубликовала фото с крестом на фоне распятия

Виктория Кравченко
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Жена нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина в социальных сетях публиковала религиозное фото на фоне распятия Иисуса Христа.

Девушка вытянула руку на фоне распятия, держа в ней маленький крест.

«Всегда под рукой», — написан снимок.

В декабре 2022 года Роналду стал игроком «Аль-Насра». За клуб из Саудовской Аравии он провел 44 матча и отметился 38 голами.

38-летний португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Криштиану Роналду
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