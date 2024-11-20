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Сегодня, 08:34

Неймар купил в Дубае пентхаус стоимостью 54 миллиона долларов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Неймар (справа) на церемонии подписания договора о покупке пентхауса.
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар приобрел пентхаус в Дубае стоимостью 54,45 миллиона долларов, сообщает Mansion Global.

32-летний бразилец стал владельцем одного из так называемых «небесных дворцов» в жилом комплексе Bugatti Residences. В апартаментах есть лифт для перевозки автомобилей прямо в пентхаус и частный бассейн с панорамным видом на центр Дубая.

Фотографии с официальной церемонии подписания договора опубликованы в соцсетях застройщика Binghatti.

Неймар выступает за «Аль-Хиляль» с августа прошлого года. Он забил за команду 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 7 матчах, пропустив большую часть матчей из-за повреждения.

Неймар Сантос
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