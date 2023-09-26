Неймар может вернуться в родной «Сантос» в 2025 году

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может вернуться в чемпионат Бразилии в 2025 году, сообщает Sport.es.

По данным источника, 31-летний футболист хочет в будущем вернуться в родной клуб «Сантос», чтобы готовиться к ЧМ-2026 в расположении этой команды. Именно по этой причине Неймар подписал с саудовцами не четырехлетний контракт, а однолетний.

Также информируется, что бразилец уже связывался с «Сантосом» по поводу своего возвращения.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. На данный момент он не забил ни одного гола и одал 2 результативные передачи в 3 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что Неймар потребовал отправить в отставку главного тренера «Аль-Хиляля» Жорже Жезуша. Однако позже футболист назвал чушью эту информацию.

Неймар — воспитанник «Сантоса». Он находился в системе клуба с 2003 по 2013 год.