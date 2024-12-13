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Саудовская Аравия

Сегодня, 19:12

Неймар подешевел в два раза по версии Transfermarkt

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков чемпионата Саудовской Аравии.

Нападающий сборной Бразилии и «Аль-Хиляля» Неймар подешевел в два раза — с 30 до 15 миллионов евро. В текущем сезоне 32-летний форвард провел два матча за саудовский клуб, не отметившись результативными действиями.

Из-за травмы бразилец пропустил начало текущего сезона и большую часть предыдущего. Он перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» летом прошлого года. С того момента футболист провел всего семь матчей за команду, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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