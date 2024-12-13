Неймар подешевел в два раза по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков чемпионата Саудовской Аравии.

Нападающий сборной Бразилии и «Аль-Хиляля» Неймар подешевел в два раза — с 30 до 15 миллионов евро. В текущем сезоне 32-летний форвард провел два матча за саудовский клуб, не отметившись результативными действиями.

Из-за травмы бразилец пропустил начало текущего сезона и большую часть предыдущего. Он перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» летом прошлого года. С того момента футболист провел всего семь матчей за команду, забил один гол и сделал три результативные передачи.