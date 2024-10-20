Неймар попал в заявку «Аль-Хиляля» на матч впервые за год

Нападающий Неймар попал в заявку «Аль-Хиляля» на матч впервые с октября 2023 года, об этом сообщает саудовский клуб в своих социальных сетях.

Бразилец включен в список игроков, которые примут участие в матче группового этапа азиатской Лиги чемпионов против эмиратского «Аль-Айна». Игрок не выходил на поле около года в связи с разрывом крестообразных связок колена.

Ранее Неймар анонсировал свое возвращение после травмы, заявив об этом в видео на YouTube-канале своей компании NR Sports.

32-летний бразилец выступает за «Аль-Хиляль» с 2023 года, его контракт с клубом из Эр-Рияда рассчитан до лета 2025 года.