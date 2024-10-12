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Саудовская Аравия

12 октября, 22:44

Неймар приехал на арену перед боем Бетербиева и Бивола в Эр-Рияде

Сергей Разин
корреспондент
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Футболист «Аль-Хиляля» Неймар приехал на арену в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где пройдет боксерский вечер.

32-летний бразилец будет присутствовать на вечере в качестве гостя. Главным событием турнира станет титульный бой в полутяжелом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Бой состоится в ночь с 12 на 13 октября. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.

Неймар Сантос
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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