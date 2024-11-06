Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 21:14

Неймар пропустит не менее месяца из-за новой травмы

Алина Савинова
Неймар.
Фото Reuters
Telegram Дзен

В «Аль-Хиляле» рассказали о сроках восстановления нападающего команды Неймара после новой травмы.

Как сообщает пресс-служба клуба, 32-летний бразилец пропустит от 4 до 6 недель.

Футболист получил повреждение 4 ноября в игре общего этапа азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0). Неймар вышел на замену на 58-й минуте, однако уже через 30 минут покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Это был второй матч форварда после восстановления от травмы колена, из-за которой он пропустил больше года.

В среду, 6 ноября, появилась информация о том, что «Аль-Хиляль» рассматривает возможность расторжения контракта с бразильским нападающим.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава РФ Зеленского
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Материалы сюжета Неймар и «ПСЖ»: звездный бразилец отправился в Саудовскую Аравию
«Аль-Хиляль» может расторгнуть контракт с Неймаром в январе
Неймар: «Врачи предупреждали меня, что такое может быть»
Неймар травмировался во втором матче после годичной паузы. На этот раз повреждение бразильца не такое серьезное
Неймар попал в заявку «Аль-Хиляля» на матч впервые за год
Неймар не успеет восстановиться к предсезонной подготовке «Аль-Хиляля»
Восстановление Неймара идет быстрее, чем ожидалось
Сегодня
Вчера
Неделя