Неймар пропустит не менее месяца из-за новой травмы

В «Аль-Хиляле» рассказали о сроках восстановления нападающего команды Неймара после новой травмы.

Как сообщает пресс-служба клуба, 32-летний бразилец пропустит от 4 до 6 недель.

Футболист получил повреждение 4 ноября в игре общего этапа азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0). Неймар вышел на замену на 58-й минуте, однако уже через 30 минут покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Это был второй матч форварда после восстановления от травмы колена, из-за которой он пропустил больше года.

В среду, 6 ноября, появилась информация о том, что «Аль-Хиляль» рассматривает возможность расторжения контракта с бразильским нападающим.