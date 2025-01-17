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Сегодня, 16:25

Неймар рассказал, что приход Месси в «ПСЖ» стал причиной его разногласий с Мбаппе

Алина Савинова
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Бывший форвард «ПСЖ» Неймар, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», рассказал, как приход Лионеля Месси в клуб из Парижа повлиял на его отношения с Килианом Мбаппе.

Аргентинский нападающий присоединился к парижанам в 2021 году. Неймар и Мбаппе выступали за «ПСЖ» с 2017-го.

«Он [Мбаппе] в начале был ключевым парнем, я называл его «Золотой мальчик». Я разговаривал с ним, играл с ним, говорил ему, что он будет одним из лучших, я всегда помогал, всегда общался с ним. Когда Лео приехал, он стал немного ревновать. Он не хотел ни с кем меня делить! Вот так и начались ссоры, изменилось поведение», — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Неймар покинул «ПСЖ» в 2023 году. Всего он провел за французскую команду 173 матча, в которых забил 118 голов и сделал 77 результативных передач. В августе 2023-го бразилец подписал двухлетний контракт с саудовским «Аль-Хилялем».

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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