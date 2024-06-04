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Сегодня, 10:27

Неймар: «Восстановление идет хорошо. Много боли, но мы движемся к цели»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

«Все идет хорошо. Больно, много боли, но я восстанавливаюсь. С момента травмы прошло уже семь месяцев. Осталось еще несколько. Но мы идем к цели», — приводит слова Неймара Globo.

32-летний бразилец не выходил на поле с октября 2023 года из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена. Неймар успел сыграл за «Аль-Хиляль» 5 матчей, забить 1 гол и сделать 3 результативные передачи.

В мае главный тренер саудовского клуба Жорже Жезуш сообщил, что нападающий не успеет восстановиться к началу предсезонной подготовки.

Источник: Globo
Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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