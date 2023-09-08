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Саудовская Аравия

Сегодня, 00:04

Неймар считает саудовскую лигу лучше французской

Евгений Козинов
Корреспондент
Неймар.
Фото AFP
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заявил, что чемпионат Саудовской Аравии стал лучше чемпионата Франции из-за перехода именитых игроков минувшим летом.

«С теми именами, которые появляются сегодня в чемпионате Саудовской Аравии, эта лига могла бы быть лучше, чем лига 1», — приводит BeFootball слова Неймара.

15 августа «Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «ПСЖ». По данным Фабрицио Романо, 31-летний бразилец подписал двухлетний контракт на сумму около 300 миллионов евро (с бонусами — до 400 миллионов). Стоимость трансфера оценивается в 90 миллионов евро (портал Transfermarkt).

Неймар и&nbsp;Лионель Месси. «В Париже мы с Месси пережили ад». Неймар жестко прошелся по «ПСЖ» — и это похоже на правду
ФК Аль-Хиляль
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