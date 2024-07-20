Неймар в третий раз стал отцом. Все дети от разных матерей

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар стал отцом в третий раз.

32-летний бразилец сообщил об этом в соцсетях. У Неймара и модели Аманды Кимберли родилась дочь Хелена. Это третий ребенок футболиста — у него есть сын Дави Лукка, родившийся в 2011 году, и дочь Мэви, которой в октябре исполнится один год.

Все дети Неймара от разных женщин: Дави Лукку родила Каролина Дантос, матерью Мэви является Бруна Бьянкарди.

В минувшем сезоне Неймар провел 5 матчей и забил один гол. Большую часть сезона форвард восстанавливался от травмы.