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Сегодня, 10:48

Неймар возобновил тренировки после операции

Виктория Кравченко
Неймар.
Фото Reuters
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Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар возобновил тренировки после операции на колене, сообщается в соцсетях команды. Пресс-служба также опубликовала видео футболиста с его тренировки.

«Неймар вернулся», — говорится в сообщении.

Неймар летом 2023 года перешел в «Аль-Хиляль». Однако 32-летний бразилец с октября не выходил на поле из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена.

Ранее нападающий играл за «ПСЖ», «Барселону» и «Сантос». В составе сборной Бразилии он выступает с 2010 года. Всего на счету Неймара 128 матчей за национальную команду страны, в которых он отметился 79 голами.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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