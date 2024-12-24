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Сегодня, 16:50

Неймар заявил, что не заинтересован в переходе в «Коринтианс»

Алина Савинова
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар ответил на вопрос о перспективах перехода в «Коринтианс».

Ранее форвард клуба из Сан-Паулу Мемфис Депай заявил, что был бы рад видеть Неймара в команде.

«Я считаю «Сантос» величайшим клубом, ведь именно он раскрыл короля футбола Пеле и Неймара. Я с уважением отношусь к «Коринтиансу», но «Сантос» уважаю больше. «Сантос» — моя любимая команда», — заявил Неймар, намекнув, что речи о переходе в «Коринтианс» быть не может.

В середине декабря появилась информация о том, что Неймар сообщил одноклубникам о переходе в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Его контракт с «Аль-Хилялем» рассчитан до июня 2025 года. 32-летний бразилец в этом сезоне провел 2 матчах за саудовский клуб.

Источник: Goal
Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Коринтианс
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