Неймара обвиняют в измене своей беременной девушке

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар попал в скандал, сообщает Daily Mail.

31-летнего футболиста обвиняют в том, что он изменил своей беременной девушке, модели Бруне Бьянкарди. Утверждается, что игрока заметили в одном из испанских ночных клубов в компании двух женщин.

Сама Бьянкарди выступила в соцсетях с заявлением по поводу ситуации.

«Я в курсе случившегося и снова разочарована, но на финальной стадии беременности все мое внимание и все переживания направлены на мою дочь, сейчас я думаю только о ней», — сказала модель.

21 июня сообщалось, что Бьянкарди разрешила Неймару изменять ей на определенных условиях.

Неймар и Бьянкарди познакомились в 2020 году, они объявили о своих отношениях год спустя. Позднее пара расходилась, но затем сходилась вновь.

У Неймара есть сын Дави Лукка, он родился 13 августа 2011 года. Матерью ребенка является бывшая девушка футболиста Каролина Дантас.