Новичок «Аль-Иттихада» Жота может быть исключен из заявки из-за перехода Фелипе

«Аль-Иттихад» исключит португальского нападающего Жоту из заявки на чемпионат Саудовской Аравии, сообщает Itti Mania.

По информации источника, подобное решение клуба связано с лимитом на легионеров. Освобожденное за счет исключения Жоты место достанется защитнику Луису Фелипе.

Жота присоединился к «Аль-Иттихаду» в конце июня 2023 года. Форвард был куплен у «Селтика» за 29 миллионов евро. Португалец успел провести в чемпионате Саудовской Аравии 5 игр и забить 1 гол.

7 сентября Фелипе перешел из «Бетиса» в «Аль-Иттихад» за 25 миллионов евро. Срок контракта не уточняется.