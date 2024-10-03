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One: «Аль-Наср» отказывается лететь в Иран на матч азиатской Лиги чемпионов

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«Аль-Наср» отказывается лететь в Тегеран на матч против иранского «Истиглаля», сообщает портал one.co.il со ссылкой на испанскую газету Marca.

По информации источника, клуб Криштиану Роналду требует переноса встречи на нейтральное поле. Причина — резкое ухудшение обстановки на Ближнем Востоке. Саудовский клуб опасается реальной возможности нанесения мощного удара израильской армии по территории Ирана, после того, как в прошедший четверг Иран запустил по территории Израиля 180 баллистических ракет.

Sport5.co.il сообщает, что азиатская федерация футбола проведет чрезвычайное заседание, чтобы обсудить ситуацию с требованием саудовского клуба, как и вопрос о возможном переносе матча отборочного турнира чемпионата мира между сборными Ирана и Катара, назначенного на 15 октября.

(Эли Швидлер)

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср

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