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Саудовская Аравия

Сегодня, 13:17

Роналду поедет в Таджикистан, Неймар и Бензема — в Узбекистан в азиатской Лиге чемпионов

Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Завершилась жеребьевка группового турнира азиатской Лиги чемпионов.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду попал в группу E и сыграет с «Истиклолом» (Душанбе, Таджикистан), «Аль-Духаилем» (Катар), и «Персеполисом» (Иран).

«Аль-Иттихад» Карима Бензема в рамках группы С встретится с «Сепаханом» (Иран), «Аль-Кува» (Ирак) и АГМК (Алмалык, Узбекистан).

«Аль-Хиляль Малкома и Неймара в группе D проведет матчи с иранским «Нассаджи Мазандран», «Мумбаи Сити» (Индия) и «Навбахором» (Наманган, Узбекистан).

Список участников группового турнира — Запад:

Группа А: «Пахтакор» (Узбекистан), «Аль-Фейха» (Саудовская Аравия), «Ахал» (Туркменистан), «Аль-Айн» (ОАЭ).

Группа B: «Аль-Садд» (Катар), «Насаф» (Узбекистан), «Аль-Файсали» (Иордания), «Шарджа» (ОАЭ).

Группа C: «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия), «Сепахан» (Иран), «Аль-Кува» (Ирак), АГМК (Узбекистан).

Группа D: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Нассаджи Мазандаран» (Иран), «Мумбаи Сити» (Индия), «Навбахор» (Узбекистан).

Группа E: «Персеполис» (Иран), «Аль-Духаиль» (Катар), «Истиклол» (Таджикистан), «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).

Список участников группового турнира — Восток:

Группа F: «Чонбук Моторс» (Южная Корея), «Бангкок Юнайтед» (Таиланд), «Лайон Сити Сэйлорс» (Сингапур), «Китчи» (Гонконг).

Группа G: «Йокогама Маринос» (Япония), «Шаньдун Тайшан» (Китай), «Кайя ФК-Илойло» (Филиппины), «Инчон Юнайтед» (Южная Корея).

Группа H: «Бурирам Юнайтед» (Таиланд), «Вентфорет Кофу» (Япония), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Чжэцзян» (Китай).

Группа I: «Ульсан Хендай» (Южная Корея), «Кавасаки Фронтэйл» (Япония), «Джохор Дарул Тазим» (Малайзия), «Патум Юнайтед» (Таиланд).

Группа J: «Ухань Три Таунс» (Китай), «Похан Стилерс» (Южная Корея), «Ханой» (Вьетнам), «Урава Ред Даймондс» (Япония).

Групповой турнир стартует 18-20 сентября.

Карим Бензема
Криштиану Роналду
Неймар Сантос
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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