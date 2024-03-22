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Саудовская Аравия

22 марта, 16:22

Пасторе: «Неймар боролся бы за «Золотой мяч», если бы хотел, но он не живет футболом на 100 процентов»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе рассказал, что думает о бразильском нападающем Неймаре.

На данный момент 32-летний форвард выступает за «Аль-Хиляль» из Саудовской Авравии. С 2017 по 2023 год он играл за парижан.

«Феномен, очень хороший человек. Он живет так, как хочет, и никто не вправе распоряжаться его жизнью. Никогда не видел такого талантливого игрока, как Ней, если не считать Месси. У него есть все качества. Если бы он хотел, то боролся бы за «Золотой мяч» с Месси, Криштиану и кем угодно еще, но он живет по-другому, он не живет футболом на 100 процентов. Я очень люблю его, я много писал ему сейчас, во время его травмы. Вначале я ожидал увидеть в нем высокомерного человека, но я ошибся», — заявил Пасторе.

Неймар является двукратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира в составе «Барселоны». Вместе с «ПСЖ» он стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/javier-pastore-cuando-sos-jugador-crees-que-podes-hacer-lo-que-se-te-canta-nid21032024/
Неймар Сантос
Хавьер Пасторе
Футбол
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