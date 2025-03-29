Пиоли может покинуть «Аль-Наср» из-за разногласий с Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли может уйти из саудовского клуба, сообщает Sportitalia.

Как отмечает источник, у 59-летнего специалиста возникли разногласия с игроками команды, в частности с португальским форвардом Криштиану Роналду. Также на оценку его работы влияет ситуация в чемпионате Саудовской Аравии. После 25 туров «Аль-Наср» с 51 очком располагается на третьем месте в таблице.

По информации издания, Пиоли может вернуться в Италию, где он будет одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Ромы» после ухода Клаудио Раньери в конце сезона.

Пиоли возглавляет «Аль-Наср» с осени 2024 года. Ранее он также работал в «Милане», «Фиорентине», «Интере», «Лацио», «Болонье», «Палермо» и других командах.