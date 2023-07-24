Пирло считает, что чемпионат Саудовской Аравии может стать лучшим в мире

Главный тренер «Сампдории» Андреа Пирло рассказал, что думает об активной работе клубов из Саудовской Аравии на трансферном рынке.

«Появился новый рынок, как это было несколько лет назад в Катаре. Футбол, как и жизнь, дает новые возможности. Теперь на слуху будет и саудовский чемпионат. Возможно, эта лига станет лучшей в мире», — цитирует Пирло Football-Italia.

Итальянец возглавил «Сампдорию» этим летом, заключив контракт до середины 2025 года. В следующем сезоне команда будет выступать в серии Б.