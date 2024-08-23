Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 08:50

Полузащитник «Челси» Палмер выбрал между Роналду и Месси

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал, кого считает величайшим игроком всех времен — форварда сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси или нападающего национальной команды Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Роналду или Месси? Выбираю Лионеля», — цитирует Палмера Sportskeeda.

В минувшем сезоне 39-летний Роналду провел за клуб из Саудовской Аравии 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 13 результативными передачами.

37-летний Месси принял участие в 15 играх «Интер Майами» в 2024 году. На его счету 14 забитых мячей и 11 голевых передач.

Источник: Sportskeeda
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Коул Палмер
1
0
Читайте также
Фигуристка Зинина прокомментировала свое видео про суицид и изнасилования
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 23 по 25 августа
Посол Антонов исключил появление какой-либо буферной зоны на территории РФ
Глушенков точно не сыграет, состояние Вендела скрывают, у Семака пять травмированных, но букмекеры все равно за него
Захарова заявила о желании тысяч граждан стран НАТО переехать в Россию
Антонов сообщил о принятом в РФ решении об ответе на атаку ВСУ в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок «Локомотива» Камано перешел в саудовский «Дамак»

Мартинес: «Роналду по многим показателям является лучшим нападающим в португальском футболе»