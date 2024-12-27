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Роналду: «Чемпионат Саудовской Аравии сильнее лиги 1»

Алина Савинова
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает чемпионат Саудовской Аравии сильнее французской лиги 1.

«Конечно. Попробуйте побегать при температуре в 38,39 или 40 градусов. Во Франции есть только «ПСЖ». Остальные команды закончились», — заявил Роналду на премии Globe Soccer Awards, где победил в номинации «Лучший игрок Ближнего Востока 2024 года»

Роналду перебрался в Саудовскую Аравию зимой 2023 года. В нынешнем сезоне 39-летний форвард провел 19 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, забив 16 голов и сделав три результативные передачи.

Ранее в своей карьере Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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