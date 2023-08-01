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Саудовская Аравия

Сегодня, 10:15

Календарь «Аль-Насра» на август: расписание матчей всех турниров команды Роналду

14 августа «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттифаком» Хендерсона в Саудовской Аравии
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Стало известно расписание и календарь игр «Аль-Насра» на август 2023 года. Команда нападающего Криштиану Роналду проведет в этом месяце пять матчей, из них четыре будет сыграно в чемпионате Саудовской Аравии по футболу сезона-2023/24.

Время начала игр — московское. Новый сезон в Саудовской Аравии завершится 27 мая 2024 года.

Расписание матчей «Аль-Насра» и Роналду в августе 2023

3 августа, четверг

18.00. Клубный кубок арабских чемпионов. «Замалек» — «Аль-Наср»

14 августа, понедельник

21.00. Саудовская Про лига. 1-й тур. «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»
Онлайн-трансляция

18 августа, пятница

21.00. Саудовская Про лига. 2-й тур. «Аль-Наср» — «Аль-Таавун»
Онлайн-трансляция

25 августа, пятница

21.00. Саудовская Про лига. 3-й тур. «Аль-Фатех» — «Аль-Наср»
Онлайн-трансляция

29 августа, вторник

21.00. Саудовская Про лига. 4-й тур. «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб»
Онлайн-трансляция

Смотреть бесплатные видеотрансляции матчей «Аль-Насра» Роналду можно в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

В сезоне 2022 / 23 чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» (в девятый раз в истории).

Саудовская Аравия, все легионеры лиги: Мане станет партнером Роналду, а где играет Малком?

Криштиану Роналду. Саудовская Аравия: формат турнира и календарь матчей, Роналду и звезды клубов
Источник: https://www.sport-express.ru/football/saudovskaya-araviya/
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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