Календарь «Аль-Насра» на август: расписание матчей всех турниров команды Роналду

Сегодня, 10:15
Стало известно расписание и календарь игр «Аль-Насра» на август 2023 года. Команда нападающего Криштиану Роналду проведет в этом месяце пять матчей, из них четыре будет сыграно в чемпионате Саудовской Аравии по футболу сезона-2023/24.
Время начала игр — московское. Новый сезон в Саудовской Аравии завершится 27 мая 2024 года.
3 августа, четверг
18.00. Клубный кубок арабских чемпионов. «Замалек» — «Аль-Наср»
14 августа, понедельник
21.00. Саудовская Про лига. 1-й тур. «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»
Онлайн-трансляция
18 августа, пятница
21.00. Саудовская Про лига. 2-й тур. «Аль-Наср» — «Аль-Таавун»
Онлайн-трансляция
25 августа, пятница
21.00. Саудовская Про лига. 3-й тур. «Аль-Фатех» — «Аль-Наср»
Онлайн-трансляция
29 августа, вторник
21.00. Саудовская Про лига. 4-й тур. «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб»
Онлайн-трансляция
Смотреть бесплатные видеотрансляции матчей «Аль-Насра» Роналду можно в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».
В сезоне 2022 / 23 чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» (в девятый раз в истории).
Саудовская Аравия, все легионеры лиги: Мане станет партнером Роналду, а где играет Малком?