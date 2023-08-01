Календарь «Аль-Насра» на август: расписание матчей всех турниров команды Роналду

14 августа «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттифаком» Хендерсона в Саудовской Аравии

Стало известно расписание и календарь игр «Аль-Насра» на август 2023 года. Команда нападающего Криштиану Роналду проведет в этом месяце пять матчей, из них четыре будет сыграно в чемпионате Саудовской Аравии по футболу сезона-2023/24.

Время начала игр — московское. Новый сезон в Саудовской Аравии завершится 27 мая 2024 года.

Расписание матчей «Аль-Насра» и Роналду в августе 2023

3 августа, четверг

18.00. Клубный кубок арабских чемпионов. «Замалек» — «Аль-Наср»

14 августа, понедельник

21.00. Саудовская Про лига. 1-й тур. «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»

Онлайн-трансляция

18 августа, пятница

21.00. Саудовская Про лига. 2-й тур. «Аль-Наср» — «Аль-Таавун»

Онлайн-трансляция

25 августа, пятница

21.00. Саудовская Про лига. 3-й тур. «Аль-Фатех» — «Аль-Наср»

Онлайн-трансляция

29 августа, вторник

21.00. Саудовская Про лига. 4-й тур. «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб»

Онлайн-трансляция

Смотреть бесплатные видеотрансляции матчей «Аль-Насра» Роналду можно в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

В сезоне 2022 / 23 чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» (в девятый раз в истории).

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