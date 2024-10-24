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Сегодня, 20:42

Романо: сборная Саудовской Аравии расторгла контракт с Манчини

Руслан Минаев
Роберто Манчини.
Фото Global Look Press
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Сборная Саудовской Аравии расторгла контракт с Роберто Манчини, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 59-летнему специалисту выплатят компенсацию от 25 до 30 миллионов евро. Федерация футбола Саудовской Аравии уже начала поиск нового тренера.

Манчини возглавляет сборную Саудовской Аравии с августа 2023 года. Под его руководством команда провела 18 матчей, одержала семь побед, пять раз сыграла вничью и уступила в шести играх.

До этого итальянец работал в сборной Италии, которую привел к победе на чемпионате Европы 2021 года. В сезоне-2017/18 Манчини тренировал «Зенит».

Роберто Манчини
Сборная Саудовской Аравии по футболу

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