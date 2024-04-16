Роналду будет дисквалифицирован на два матча

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет дисквалифицирован на два матча, сообщает Asharq Al-Awsat.

По сведениям источника, после удаления 39-летнего португальца в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:2) дисциплинарный комитет федерации футбола вынесет решение о дисквалификации Роналду на два матча. После допроса форварда по поводу инцидента игрок заявил, что был удален незаслуженно.

Роналду в матче с «Аль-Хилялем» оттолкнул соперника от мяча за боковой линией, перед этим выбив мяч из его рук. После того, как форвард получил красную карточку, он замахнулся на арбитра кулаком.

В текущем сезоне Роналду провел 37 матчей, в которых забил 36 голов и сделал 12 результативных передач.