Роналду: «Горжусь тем, что помог «Аль-Насру» выиграть важный трофей»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу в финале Кубка арабских чемпионов над «Аль-Хилялем» (2:1).

«Чрезвычайно горжусь тем, что помог команде выиграть этот важный трофей в первый раз! Спасибо всем в клубе, кто был причастен к этому великому достижению, а также моей семье и друзьям за то, что всегда были рядом со мной! Фантастическая поддержка наших фанатов! Это также принадлежит вам!» — написал Роналду в соцсетях.

В финале Кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» в меньшинстве обыграл «Аль-Хиляль» (2:1 д.в.). Роналду в этом матче оформил дубль.