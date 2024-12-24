Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

24 декабря, 23:40

Роналду искупался в прорубе после бани на отдыхе в Финляндии

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото соцсети
Telegram Дзен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал, как проводит время в Финляндии, куда он отправился в отпуск со своей семьей.

39-летний футболист в своих соцсетях опубликовал фото с голым торсом на морозе и выложил видео, на котором после бани искупался в прорубе в минусовую погоду. Под постом со снимком Роналду поздравил всех с Рождеством.

В нынешнем сезоне нападающий провел 19 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, отметившись 16 голами и тремя результативными передачами. Он выступает за саудовский клуб с января 2023 года.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
Читайте также
Губерниев назвал «очень странной» ситуацию в российском биатлоне
СКА обменял хорвата Рендулича в «Металлург» на Павла Акользина
Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области в рамках «Елки желаний»
Роша может уехать в Бразилию, Помазун – уйти в «Спартак». Что происходит с ЦСКА
В Москве хирургу вынесли приговор за финансирование экстремистской деятельности
Жираф Самсон появится в экспозиции Дарвиновского музея в виде чучела
Материалы сюжета Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
Фердинанд вспомнил, как Фергюсон довел Роналду до слез
«Аль-Иттихад» вырвал победу у «Аль-Насра» в добавленное время, Роналду забил 916-й гол в карьере
Месси и Роналду претендуют на попадание в символическую сборную года по версии FIFPro
Дубль Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Дамаком»
Моуринью убеждает Роналду присоединиться к «Фенербахче»
Роналду — о миллиарде подписчиков в соцсетях: «Я в курсе страсти людей ко мне и к футболу»
Сегодня
Вчера
Неделя