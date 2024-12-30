Роналду может остаться в чемпионате Саудовской Аравии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не хочет прекращать играть в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Marca.

Футболист не намерен покидать Саудовскую Аравию, пока не выиграет чемпионат страны.

Ранее 39-летний португалец заявлял, что считает уровень чемпионата Саудовской Аравии выше, чем у лиги 1.

В нынешнем сезоне Роналду забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи в 19 встречах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро. Португальский форвард присоединился к «Аль-Насру» в 2023 году, его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.