Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром» до 2026 года

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может продлить контракт с командой до 2026 года, утверждает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, саудовский клуб заинтересован в дальнейших выступлениях форварда. Действующий контракт Роналду истекает летом следующего года. В феврале ему исполнилось 39 лет.

В текущем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 41 матч во всех турнирах, забил 42 гола и сделал 12 результативных передач. Португалец выступает в Саудовской Аравии с января 2023 года.