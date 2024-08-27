Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 17:07

Роналду настаивает на назначении Зидана главным тренером «Аль-Насра»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду обратился к руководству саудовского клуба с просьбой назначить главным тренером команды Зинедина Зидана, сообщает OK Diario.

Как отмечает источник, футболист считает, что у команды есть проблемы с главным тренером. По его мнению, лучшей кандидатурой на данный пост будет Зидан, под руководством которого в «Реале» он три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.

На данный момент «Аль-Наср» возглавляет 62-летний португальский специалист Луиш Каштру. На старте нового сезона команда крупно проиграла «Аль-Хилялю» (1:4) в матче за Суперкубок и сыграла вничью с «Аль-Раедом» в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:1).

Ранее 39-летний Роналду заявил, что планирует завершить свою игровую карьеру в «Аль-Насре».

Источник: OK Diario
Зинедин Зидан
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
2
0
Читайте также
Судейские ошибки в матчах 6-го тура РПЛ
Мама фигуристки Горобченко прокомментировала дисквалификацию девушки за допинг
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным объектам Украины
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду рассказал, в каком клубе намерен завершить карьеру