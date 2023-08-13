Роналду недоволен тем, что не был признан лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассердился из-за того, что не был признан лучшим игроком матча против «Аль-Хиляля» (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов.

38-летний португалец оформил дубль и принес победу своей команде, но получил только «Золотую бутсу» за звание лучшего бомбардира турнира.

Награду лучшего игрока встречи получил полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич. Во время награждения Роналду обратился к организаторам турнира, продемонстрировав жестами, что он забил два мяча в решающей встрече.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года.