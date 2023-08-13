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Саудовская Аравия

Сегодня, 08:40

Роналду недоволен тем, что не был признан лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассердился из-за того, что не был признан лучшим игроком матча против «Аль-Хиляля» (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов.

38-летний португалец оформил дубль и принес победу своей команде, но получил только «Золотую бутсу» за звание лучшего бомбардира турнира.

Награду лучшего игрока встречи получил полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич. Во время награждения Роналду обратился к организаторам турнира, продемонстрировав жестами, что он забил два мяча в решающей встрече.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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