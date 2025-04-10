Роналду объявил о создании независимой киностудии совместно с режиссером Воном

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что совместно с британским режиссером и продюсером Мэттью Воном создал независимую киностудию под названием «UR-MARV».

Они уже спродюсировали два фильма в жанре «боевик» и планируют приступить к съемкам третьей кинокартины.

«Для меня это захватывающая глава, поскольку я с нетерпением ожидаю новых начинаний в бизнесе», — написал футболист в своих соцсетях.

Роналду в конце 2022 года присоединился к саудовскому «Аль-Насру». Ранее в своей карьере он играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

40-летний португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.