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Саудовская Аравия

Сегодня, 15:05

Роналду опубликовал фото с Джорджиной с отдыха на побережье

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Джорджина и Криштиану Роналду.
Фото Соцсети
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал фото со своей невестой Джорджиной Родригес в своем аккаунте в соцсетях. Футболист и его подруга стоят обнявшись на фоне пляжа.

«Вторая половина», — подписал фото португальский форвард.

Джорджина и Криштиану Роналду.
Фото Соцсети

Ранее Джорджина в социальных сетях выложила религиозное фото на фоне распятия Иисуса Христа.

В декабре 2022 года Роналду стал игроком «Аль-Насра». За клуб из Саудовской Аравии он провел 50 матчей и забил 44 мяча.

38-летний португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Криштиану Роналду и&nbsp;Джорджина Родригес. Личная жизнь Криштиану Роналду: большая семья, дети от суррогатной матери и роскошные дома по всему миру

Криштиану Роналду
Футбол
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