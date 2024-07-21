Роналду опубликовал фото с Джорджиной в купальнике

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в соцсетях поделился совместным фото со своей подругой Джорджиной Родригес.
Футболист выложил пляжный снимок с отдыха на побережье Красного моря.
«Счастливые дни», — написал Роналду.
Ранее пара опубликовала видео с тренировки в сауне.
Джорджина Родригес и Роналду познакомилась в 2016 году. Вместе они воспитывают пятерых детей.
39-летний португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.