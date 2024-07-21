Роналду опубликовал фото с Джорджиной в купальнике

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в соцсетях поделился совместным фото со своей подругой Джорджиной Родригес.

Футболист выложил пляжный снимок с отдыха на побережье Красного моря.

«Счастливые дни», — написал Роналду.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото Соцсети

Ранее пара опубликовала видео с тренировки в сауне.

Джорджина Родригес и Роналду познакомилась в 2016 году. Вместе они воспитывают пятерых детей.

39-летний португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.