Роналду ответил на критику в свой адрес за игру на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как относится к критике его игры на чемпионате Европы-2024 в Германии.

«Все говорили: «Ах, 39 лет, стареет». Знаешь, почему сказали это? Потому что не забил гол. А остальное, что я сделал? Мое прошлое? В квалификации забил 10 голов. До Евро-2024 забил два мяча в матче с Ирландией. Критика всегда будет, но люди забывают одну вещь. Они говорят, что Криштиану не забивал голов, но я забивал», — сказал Роналду на своем YouTube-канале во время беседы с Рио Фердинандом.

Футболист также отметил, что он никогда не сдавался и не собирается этого делать, несмотря на критику в свой адрес.

На Евро-2024 Португалия дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Франции (0:0, 3:5). Роналду оказался худшим игроком турнира по реализации моментов.

Нападающий выступает за основную сборную своей страны с 2003 года. На его счету 130 голов в 212 матчах.