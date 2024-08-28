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Сегодня, 21:03

Роналду ответил на критику в свой адрес за игру на Евро-2024

Алина Савинова
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Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как относится к критике его игры на чемпионате Европы-2024 в Германии.

«Все говорили: «Ах, 39 лет, стареет». Знаешь, почему сказали это? Потому что не забил гол. А остальное, что я сделал? Мое прошлое? В квалификации забил 10 голов. До Евро-2024 забил два мяча в матче с Ирландией. Критика всегда будет, но люди забывают одну вещь. Они говорят, что Криштиану не забивал голов, но я забивал», — сказал Роналду на своем YouTube-канале во время беседы с Рио Фердинандом.

Футболист также отметил, что он никогда не сдавался и не собирается этого делать, несмотря на критику в свой адрес.

Криштиану Роналду. Роналду рассказал, в каком клубе намерен завершить карьеру

На Евро-2024 Португалия дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Франции (0:0, 3:5). Роналду оказался худшим игроком турнира по реализации моментов.

Нападающий выступает за основную сборную своей страны с 2003 года. На его счету 130 голов в 212 матчах.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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