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Саудовская Аравия

Сегодня, 21:05

Роналду ответил на вопрос о планах забить 1000 голов за карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свое желание забить 1000 голов за карьеру.

«Я публично заявлял, что хочу достичь отметки в тысячу голов. Принцип таков: жить настоящим и смотреть, как ответят мои ноги в ближайшие годы. Прекрасно, если удастся забить 1000 голов, но если не получится, то пока никто не забил больше, чем я», — цитирует Роналду A Bola.

В данный момент в активе 39-летнего португальца 908 забитых мячей. Он выступает за саудовский клуб с января 2023 года. Ранее Роналду играл в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед», мадридском «Реале» и «Ювентусе».

Также на счету Роналду 133 гола в 216 матчах за сборную Португалии.

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
ФК Аль-Наср

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