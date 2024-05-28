Роналду первым в истории стал лучшим бомбардиром высших дивизионов четырех разных лиг

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил рекорд, став лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии.

В сезоне-2023/24 39-летний португалец забил 35 голов в 31 матчах чемпионата. Ранее Роналду становился лучшим бомбардиром АПЛ с «Манчестер Юнайтед», ла лиги с «Реалом» и серии А с «Ювентусом».

Таким образом, Роналду стал первым игроком в истории футбола, становившимся лучшим бомбардиром высших дивизионов четырех разных лиг.

Форвард выступает за «Аль-Наср» с января прошлого года.