Роналду — первый футболист, выигравший 700 матчей на клубном уровне

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который выиграл 700 матчей на клубном уровне, об этом пишет Marca.

Роналду побеждал 13 раз в составе лиссабонского «Спортинга», 214 раз — в составе «Манчестер Юнайтед», 316 раз — за мадридский «Реал», 91 — за туринский «Ювентус» и 66 — за «Аль-Наср».

Недавно 39-летний нападающий забил свой 921-й гол в карьере. Из них 786 мячей он отправил в ворота соперников на клубном уровне, а еще 135 — в составе сборной Португалии.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» действует до лета 2025 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.