Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 12:28

Роналду — первый футболист, выигравший 700 матчей на клубном уровне

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который выиграл 700 матчей на клубном уровне, об этом пишет Marca.

Роналду побеждал 13 раз в составе лиссабонского «Спортинга», 214 раз — в составе «Манчестер Юнайтед», 316 раз — за мадридский «Реал», 91 — за туринский «Ювентус» и 66 — за «Аль-Наср».

Недавно 39-летний нападающий забил свой 921-й гол в карьере. Из них 786 мячей он отправил в ворота соперников на клубном уровне, а еще 135 — в составе сборной Португалии.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» действует до лета 2025 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.

Источник: Marca
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
Читайте также
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
Вася Пельмень победил американца Лейна Вернса в реванше на Power Slap 11
В Британии заявили о возможном прекращении поддержки Украины со стороны Европы
Умер сыгравший в «Бумере» Анатолий Зобнин
Минспорт отозвал аккредитацию у ФТАР и отправил в отставку Дмитрия Василенко
ABC узнал о нахождении экс-фигуриста Кирсанова на борту упавшего в США самолета
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя