Роналду побил рекорд Мюллера по голам головой в официальных матчах

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил гол «Монастиру» (2:1) в матче 2-го тура клубного кубка арабских чемпионов. 38-летний португалец головой поразил ворота соперника.

Как сообщает 433, Роналду 145-й раз в своей карьере забил головой. По этому показателю он вышел на единоличное первое место в истории футбола.

Португалец обошел немецкого форварда Герда Мюллера, забившего за карьеру 144 гола головой. На третьей строчке испанец Сантильяна (125 мячей головой), а на четвертой — бразилец Пеле (124).