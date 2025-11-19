Видео
19 ноября, 21:10

Роналду поблагодарил Трампа за прием в Белом доме

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду написал слова благодарности президенту США Дональду Трампу за прием в Белом доме.

Событие произошло на ужине в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда в Соединенные Штаты.

Криштиану Роналду встретился с&nbsp;президентом США Дональдом Трампом в&nbsp;Белом доме.Роналду — в гостях у Трампа. Ужин в Белом доме посетили Илон Маск, Тим Кук и кронпринц Саудовской Аравии

«Спасибо, господин Президент, за ваше приглашение и теплый прием, который вы оказали мне и моей будущей жене. Каждый из нас может дать что-то значимое, и я готов внести свой вклад, вдохновляя новые поколения на строительство будущего, основанного на мужестве, ответственности, прочном мире», — написал Роналду в соцсетях.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

6

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    а за 9 прекращенных и 99 начатых войн тоже?)

    20.11.2025

  • _Mike N_

    Трамп хоть не гей и на том хорошо !

    20.11.2025

  • _Mike N_

    А педарок Рональдо к Саудитам каким боком ? Он же гражданин Португалии ! Или его "чпокает" сам принц ?:laughing::laughing::laughing:

    20.11.2025

  • Gordon

    Губа не дура, мягко говоря :))))))))

    19.11.2025

  • AlCapone

    Два нарцисса, кто ж кого перенарцисит? ))

    19.11.2025

  • Иван

    игнатушка, а где фотушка? в проебутушке? ну так увольнякуйся дебил

    19.11.2025

