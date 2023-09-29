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Саудовская Аравия

29 сентября, 23:31

Роналду после победного гола в ворота «Аль-Таи»: «Девять побед подряд — отличная работа»

Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Таи» (2:1) в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Еще одна важная победа. 9 побед подряд! Отличная работа, команда! Давайте продолжим хорошо работать», — написал португалец в соцсети.

38-летний португалец забивает за команду в чемпионате Саудовской Аравии в шестом матче подряд. На его счету 10 голов и 5 результативных передач.

«Аль-Наср» набрал 18 очков и поднялся на 4-е место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Таи» — 12-й с 7 очками.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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