Роналду после победного гола в ворота «Аль-Таи»: «Девять побед подряд — отличная работа»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Таи» (2:1) в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Еще одна важная победа. 9 побед подряд! Отличная работа, команда! Давайте продолжим хорошо работать», — написал португалец в соцсети.

38-летний португалец забивает за команду в чемпионате Саудовской Аравии в шестом матче подряд. На его счету 10 голов и 5 результативных передач.

«Аль-Наср» набрал 18 очков и поднялся на 4-е место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Таи» — 12-й с 7 очками.