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Саудовская Аравия

Сегодня, 10:19

Роналду о 1000 голах за карьеру: «Это сложно. Посмотрим, какова будет моя мотивация»

Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, сможет ли забить 1000 голов за карьеру.

Форвард рассказал, что президент «Порту» бросил ему соответствующий вызов.

«Думаю, что это будет довольно сложно, но, как я уже сказал, нужно посмотреть, как я буду чувствовать себя психологически, какова будет моя мотивация. И физически, конечно, если мои ноги и тело будут относиться ко мне так же хорошо, как я к ним отношусь», — цитирует Роналду Record.

38-летний нападающий добавил, что следующей его целью будет забить 900 голов. Сейчас на его счету 851 гол за клубы и сборную.

Сборная Португалии благодаря дублю Роналду обыграла Словакию в отборе Евро-2024 и пробилась в финальный турнир

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
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